Nekdanjega vodjo katalonske policije uradno obtožili upora

Madrid, 5. aprila - Špansko sodišče je danes nekdanjega vodjo katalonske policije Mossos d'Esquadra Josepa Lluisa Trapera uradno obtožilo upora zaradi njegove vloge pri poskusu osamosvajanja Katalonije. Poleg njega so upora obtožili še dva druga predstavnika regionalne policije in nekdanjega uslužbenca notranjega ministrstva. Grozi jim do 15 let zapora.