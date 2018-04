V okviru Muellerjeve preiskave obsodili prvo osebo

Washington, 3. aprila - V okviru preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve, ki jo vodi ameriški posebni tožilec Robert Mueller, so danes obsodili prvo osebo. Gre za nizozemskega odvetnika s sedežem v Londonu Alexa van der Zwaana, ki so ga zaradi laganja preiskovalcem FBI obsodili na 30 dni zapora in 20.000 dolarjev denarne kazni.