Odstopil Trumpov odvetnik John Dowd

Washington, 22. marca - Vodilni odvetnik ekipe predsednika ZDA Donalda Trumpa za preiskavo ruskega vpletanja v ameriške volitve in oviranja pravosodja John Dowd je odstopil s položaja. Razlog za njegov odstop so spori znotraj odvetniške ekipe glede strategije do preiskave posebnega tožilca Roberta Muellerja.