Rusi naj bi za propagando zlorabljali tudi Tumblr

New York, 24. marca - Družbena spletna stran Tumblr je sporočila, da je ruska spletna grupacija po njej širila dezinformacije in laži v času predsedniške kampanje v ZDA leta 2016, podobno kot sta to doslej priznala že Facebook in Twitter. V propagandi naj bi sodelovalo 84 posebej za ta namen odprtih računov na Tumblrju.