Makovec Brenčičeva sprejela uspešne mlade na mednarodnih glasbenih tekmovanjih

Ljubljana, 3. aprila - Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so danes sprejeli uspešne učence in dijake, ki so lani na mednarodnih glasbenih tekmovanjih dosegli vidne uspehe. Ministrica Maja Makovec Brenčič je čestitala mladim glasbenim virtuozom za uspešno zastopanje na mednarodnih tekmovanjih ter se zahvalila za njihovo vztrajnost in predanost glasbi.