Letošnji festival Emona v znamenju flavte, klarineta in saksofona

Ljubljana, 14. januarja - V prostorih ljubljanskega konservatorija za glasbo in balet se bo danes začel festival Emona. Do sobote se bodo na festivalu pihal zvrstili dogodki, kot je 4. mednarodno tekmovanje mladih pihalcev, delavnice za učence nižjih glasbenih šol, mojstrski tečaji za dijake in študente in koncerti. Letos so v ospredju flavta, klarinet in saksofon.