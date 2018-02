Na glasbenem konservatoriju bodo podelili Škerjančeva priznanja

Ljubljana, 6. februarja - Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana bo v Slovenski filharmoniji nocoj, združeno s koncertom, podelil Škerjančeve nagrade, priznanja in diplome. Diplomo za izredne dosežke na področju glasbene pedagogike bosta dobili Edita Garčević Koželj in Tatjana Vasle, priznanje za izjemne zasluge pri umetniškem uveljavljanju šole pa Matej Šarc.