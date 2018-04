Zore in Cvikl na vstajenjskih mašah izpostavila pomen dejanske vere v Jezusovo vstajenje

Ljubljana/Maribor, 1. aprila - Kristjani so vrhunec letošnjega praznovanja velike noči obeležili z vstajenjskimi mašami. Ljubljanski in mariborski nadškof Stanislav Zore in Alojzij Cvikl sta jo darovala vsak v svoji nadškofiji, ob tem pa izpostavila pomen dejanske osebne vere v to, da je Kristus vstal. "Brez tega so stvari lepe, zelo lepe, a prazne," je dejal Zore.