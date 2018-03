Pri krizmenih mašah spodbude duhovnikom, naj nadaljujejo svoje poslanstvo

Ljubljana/Maribor, 29. marca - Slovenski škofje so dopoldne pred večernim začetkom velikonočnega tridnevja darovali krizmene maše, pri katerih se duhovniki spomnijo mašniškega posvečenja in blagoslovijo krizmo, s katero nato čez leto krstijo in birmajo. Oba nadškofa, ljubljanski Stanislav Zore in mariborski Alojzij Cvikl, sta duhovnike pozvala k novemu zagonu pri njihovem delu.