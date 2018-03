Kristjani bodo v prihodnjih dneh obeležili veliko noč

piše Aleš Kocjan

Ljubljana, 28. marca - Kristjani bodo v prihodnjih dneh obhajali svoj največji in najpomembnejši praznik - veliko noč, s katerim se spominjajo Jezusove smrti in vstajenja od mrtvih. Dogajanje bo vrhunec doseglo z velikonočnim tridnevjem, ki se bo začelo na veliki četrtek in končalo na velikonočno nedeljo. Sledil bo velikonočni ponedeljek, ki je dela prost dan.