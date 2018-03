Študija: Za produktivnost slovenskih podjetij pomembne naložbe v raziskave in razvoj, subvencije brez večjega učinka

Bruselj/Ljubljana, 29. marca - Gonilo produktivnosti slovenskih podjetij pred in po izbruhu zadnje gospodarske krize so bile naložbe v raziskave in razvoj, je pokazala študija, ki jo je Evropska komisija pripravila v sodelovanju z ljubljansko ekonomsko fakulteto in GZS. Večjo produktivnost so beležila večja in izvozna podjetja, subvencije pa produktivnosti niso močno povečale.