Vasle: Rast plač mora biti skladna z rastjo produktivnosti

Ljubljana, 6. oktobra - Kljub izboljševanju razmer na trgu dela v Sloveniji in ponekod drugod po besedah direktorja Umarja Boštjana Vasleta še ne prihaja do zahtev po višji rasti plač, kar gre verjetno pripisati spremembam pogajalske moči delojemalcev in izkušnjam iz gospodarske krize. Vasle ob tem poudarja, da mora rast plač ostati skladna z rastjo produktivnosti.