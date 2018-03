Ob optimističnih ugotovitvah Bruslja glede Slovenije opozorila o nadaljnjih nalogah

Ljubljana, 16. marca - Poročilo Evropske komisije o finančnem in gospodarskem položaju v Sloveniji, ki so ga danes predstavili v Ljubljani, riše ugodno sliko Slovenije. A ob tem vsebuje tudi opozorila, da so pred njo še vedno pomembne naloge, tako na področju zagotavljanja dolgoročne vzdržnosti javnih financ kot pri krepitvi konkurenčnosti.