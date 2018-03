Vrh Korej napovedan za 27. april

Seul, 29. marca - Vrh Severne in Južne Koreje bo 27. aprila, so danes sporočili iz Seula po srečanju predstavnikov obeh držav na demilitariziranem območju. Tu bo tudi potekalo vrhunsko srečanje severnokorejskega voditelja Kim Jong-una in južnokorejskega predsednika Moon Jae-ina, poročajo tuje tiskovne agencije.