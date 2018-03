Papež z mašo na cvetno nedeljo začel velikonočne slovesnosti

Vatikan, 25. marca - Papež Frančišek je danes dopoldan na Trgu svetega Petra v Vatikanu daroval mašo na cvetno nedeljo. Verniki, ki so se zbrali, so papeža pozdravili z oljčnimi vejicami. Pred oltar bazilike svetega Petra se je tudi napotila procesija, v kateri je bilo približno sto mladih, škofov in kardinalov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.