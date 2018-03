Leto dni pred brexitom prihodnost negotova

Bruselj, 29. marca - Velika Britanija je pred letom dni sprožila postopek ločitve od EU, ki predvideva njen izstop čez eno leto. Strani sta se doslej dogovorili o pravicah državljanov in finančni poravnavi ter o prehodnem obdobju, ki naj bi ublažilo šok brexita za ljudi in podjetja. A zapečateno ni še nič in dogovor o prihodnjem partnerstvu je še daleč.