V Bohinju o ukrepih za zmanjšanje negativnih vplivov prometa

Bohinj, 15. februarja - Naraščajoč turistični obisk Bohinja po eni strani prinaša veliko pozitivnih učinkov, po drugi strani pa tudi težave zlasti na področju prometa. Občina Bohinj in Turizem Bohinj zato snujeta ukrepe za ureditev prometa, tako da bo ta prijazna do narave in ljudi. O tem so na današnji seji govorili tudi občinski svetniki.