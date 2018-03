Trump z Merklovo in Macronom o kitajskih nepravičnih trgovinskih praksah

Washington, 27. marca - Ameriški predsednik Donald Trump je danes z nemško kanclerko Angelo Merkel in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom po telefonu govoril o skupnem boju proti kitajskim nepravičnim trgovinskim praksam. Govorili so tudi o trgovini med EU in ZDA, katerih odnose je zaostrila uvedba ameriških carin na aluminij in jeklo.