Xi in Merklova za multilateralno mednarodno trgovino

Berlin/Peking, 18. marca - Kitajski predsednik Xi Jinping in nemška kanclerka Angela Merkel sta v sobotnem telefonskem pogovoru izpostavila pomen tesnega in multilateralnega sodelovanja v mednarodni trgovini, so sporočili iz kanclerkinega urada. Na področju trgovine je sicer veliko kritik z uvedbo carin na uvoz jekla in aluminija sprožili ameriški predsednik Donald Trump.