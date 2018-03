Bruselj z zaščitno preiskavo o uvozu izdelkov iz jekla v EU

Bruselj, 26. marca - Evropska komisija je danes začela zaščitno preiskavo o uvozu številnih izdelkov iz jekla v EU. Zaščitna preiskava je eden od treh vrst ukrepov, ki jih je komisija napovedala v odzivu na omejevanje uvoza jekla in aluminija v ZDA. Ukrep ni omejen po izvornih državah in njegov začetek ne vpliva na izid, so sporočili iz Bruslja.