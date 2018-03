Za spodbujanje zaposlovanja starejših na voljo evropska sredstva

Ljubljana, 27. marca - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za program Spodbujanje zaposlovanja starejših - Aktivni do upokojitve. Skupna višina sredstev, namenjenih za program, je 14 milijonov evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 11,2 milijona evrov, so zapisali na službi vlade za razvoj.