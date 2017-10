OECD svari pred vse večjimi neenakostmi med starejšimi v prihodnosti

Ljubljana, 31. oktobra - Mlajše generacije se bodo v starosti srečevale z večjimi neenakostmi kot sedanji upokojenci in generacije, rojene do leta 1960, kaže poročilo OECD. Zaradi vse manjših družin, večjih neenakosti pri delu in reform, ki znižujejo pokojnine, se bodo nekatere skupine soočile z visokim tveganjem za revščino.