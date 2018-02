Kaetrida s partnerji zagnala projekt 50+ ni ovira, je dobra izbira

Ljubljana, 13. februarja - Podjetje Kaetrida je danes s partnerji projekta 50+ ni ovira, je dobra izbira! med deležnike na trgu dela razposlala anketo o zaznavah, zaposljivosti, zaposlovanju in ravnanju s starejšimi od 50 let. Rezultati raziskave bodo po načrtih znani junija, cilj pa je raziskati področje in oblikovati priporočila za nadaljnje ukrepe.