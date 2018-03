Zagovorniki samostojnosti Katalonije bi Puigdemonta izvolili za predsednika

Barcelona, 26. marca - Tri politične stranke, ki zagovarjajo samostojnost Katalonije, JxCat, ERC in CUP, so danes v katalonski parlament po nujnem postopku vložile zahtevo, na podlagi katere bi lahko odstavljenega in v Nemčiji priprtega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta ponovno izvolili za predsednika Katalonije, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.