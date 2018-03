Mestna občina Novo mesto pripravila predlog razvojne strategije do leta 2030

Novo mesto, 26. marca - Mestna Občina Novo mesto je danes predstavila predlog lastne razvojne strategije do leta 2030, ki je od prejšnjega ponedeljka v javni obravnavi. Strategija razvoja novomeške občine v središče postavlja kakovostno življenje vseh občanov in predvideva tri razvojne stebre - okolje in prostor, družbene dejavnosti ter gospodarske družbe in podjetništvo.