Vlada potrdila projekt ureditve novomeškega romskega naselja Žabjak-Brezje

Novo mesto, 18. oktobra - Vlada je danes potrdila projekt prostorsko-komunalne ureditve novomeškega romskega naselja Žabjak-Brezje, kjer je na kraju zdajšnjega predvideno novo oz. prenovljeno naselje, so sporočili na Twitterju. Za projekt so namenili 3,1 milijona evrov, prenovitev naselja pa naj bi izboljšala bivanjske pogoje in pospešila vključevanje romske skupnosti.