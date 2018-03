Trumpove carinske dajatve na uvoz jekla in aluminija v veljavi

Washington, 23. marca - Veljati so začele carinske dajatve na uvoz jekla in aluminija v ZDA, ki jih je pred dvema tednoma z izgovorom zaščite nacionalne varnosti določil predsednik Donald Trump. Uvodoma je iz ukrepa izvzel Kanado in Mehiko, v četrtek pa še EU, Argentino, Avstralijo, Brazilijo in Južno Korejo.