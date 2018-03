Vrh EU še čaka na potrditev izvzetja iz novih ameriških carin na jeklo

Bruselj, 23. marca - Voditelji članic EU še vedno čakajo na uradno potrditev izvzetja unije iz novih ameriških carin na jeklo in aluminij, zato so sprejetje sklepov v povezavi s trgovinsko politiko preložili na danes. Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström naj bi prihodnji teden spet odpotovala v Washington, so povedali viri pri EU.