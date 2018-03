Nad Savdsko Arabijo prestregli sedem raket jemenskih upornikov

Rijad, 26. marca - Savdske sile so v nedeljo prestregle sedem raket jemenskih upornikov, med drugim nad prestolnico Rijad, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah savdskih oblasti so ostanki raket ubili enega moškega, dva pa ranili. Do stopnjevanja nasilja prihaja ob tretji obletnici posredovanja koalicije pod vodstvom Savdske Arabije v Jemnu.