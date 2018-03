V svetu lakota grozi 124 milijonom ljudi

Pariz, 22. marca - Zaradi zaostrovanja oboroženih konfliktov in suše v več regijah sveta je število ljudi, ki jih pesti ali jim grozi lakota, konec lanskega leta naraslo na 124 milijonov, v danes objavljenem poročilu opozarjajo Združeni narodi in Evropska unija. To pomeni, da je bilo lani zaradi lakote ogroženih 15 odstotkov več ljudi na svetu kot leta 2016.