Jemenski separatisti obkolili predsedniško palačo v Adnu

Aden, 30. januarja - Separatisti, ki že dlje težijo k ponovni vzpostavitvi Južnega Jemna, so danes obkolili predsedniško palačo v de facto prestolnici Aden in so tako korak bližje prevzemu nadzora nad mestom. Čeprav so bili separatisti nekdaj zavezniki jemenskega predsednika Abedraba Mansurja Hadija, so se aprila lani začele krepiti napetosti.