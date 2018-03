Stranka Za zdravo družbo na volitve s skrbjo za zdravje in blaginjo

Ljubljana, 26. marca - V Ljubljani je v nedeljo nastala nova stranka z imenom Za zdravo družbo (ZZD). Kot so zapisali za STA, so neideološka stranka, ki bo na volitve vnesla nujni preporod slovenske politike, s skrbjo za zdravje in blaginjo, z ohranjanjem slovenske kulturne dediščine in ničelno toleranco do korupcije.