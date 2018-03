Mesec: Na volitve gremo s pokončnimi glavami, po še boljši rezultat

Ljubljana, 24. marca - Člani Levice so na današnjem kongresu v Ljubljani potrdili volilni program stranke za državnozborske volitve in predstavili del kandidatne liste. Koordinator stranke Luka Mesec je v nagovoru povzel delo v minulem mandatu ter napovedal, da gredo na volitve s pokončnimi glavami, po še boljši rezultat, kot so ga dobili na prejšnjih.