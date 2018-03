Predlogu dopolnitve zakona o gasilstvu se obeta zavrnitev

Ljubljana, 23. marca - Predlogu dopolnitve zakona o gasilstvu, ki so ga pripravili v SDS, se obeta zavrnitev, je pokazala današnja splošna razprava. Predlog, s katerim bi med drugim delodajalcem, ki zaposlijo prostovoljnega gasilca, priznali dodatne olajšave, podpirajo v SDS in NSi, nasprotujejo pa mu v SMC, SD in Levici. V DeSUS se o podpori še niso odločili.