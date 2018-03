Vlada odklonilno do več opozicijskih predlogov

Ljubljana, 21. marca - Vlada je danes sprejela več odklonilnih mnenj v zvezi z opozicijskimi predlogi. Tako je med drugim za vsebinsko in nomotehnično neprimerna označila predlog novele zakona o obrambi, ki ga je DZ predložil poslanec Andrej Čuš, in predlog dopolnitev zakona o gasilstvu, ki so ga vložili poslanke in poslanci SDS, so sporočili po seji vlade.