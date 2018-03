Več mrtvih v Kabulu v samomorilskem napadu ob začetku afganistanskega novega leta

Kabul, 21. marca - V afganistanski prestolnici Kabul je bilo v samomorilskem napadu ob začetku šiitskega novega leta ubitih najmanj 26 ljudi, 18 jih je bilo ranjenih, je danes sporočilo afganistansko notranje ministrstvo. Dodali so, da bi se utegnilo število smrtnih žrtev, med katerimi so tudi otroci in ženske, še povečati, poroča nemška tiskovna agencija dpa.