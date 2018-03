Velika Britanija s 1. julijem odpira trg dela za hrvaške državljane

Zagreb, 19. marca - Britanska premierka Teresa May je danes v pismu obvestila svojega hrvaškega kolega Andreja Plenkovića, da bodo v Združenem kraljestvu s 1. julijem odprli trg dela za hrvaške državljane, so sporočili iz hrvaške vlade. Za hrvaške državljane zaenkrat ostajajo zaprti trgi dela še v treh članicah EU - Sloveniji, Avstriji in na Nizozemskem.