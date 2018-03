Slovenija še brez odločitve o podaljšanju prehodnega obdobja za hrvaške delavce

Ljubljana, 7. marca - Vlada še ni sprejela odločitve o morebitnem podaljšanju prehodnega obdobja, v katerem hrvaški državljani ne bodo imeli prostega dostopa na slovenski trg dela, so za STA pojasnili na ministrstvu za delo. O odločitvi mora Slovenija obvestiti Evropsko komisijo do 30. junija letos, ko bo poteklo pet let od vstopa Hrvaške v EU.