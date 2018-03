Avstrija namerava podaljšati prehodno obdobje za hrvaške delavce

Zagreb/Dunaj, 6. marca - Avstrijska vlada namerava v Bruslju zahtevati podaljšanje prehodnega obdobja, v katerem hrvaški državljani ne bodo imeli prostega pristopa na avstrijski trg dela, do 1. julija 2020, so napovedali v kabinetu premierja Sebastijana Kurza. Poleg Avstrije so za hrvaške državljane za zdaj zaprti še trgi dela štirih članic EU, vključno s Slovenijo.