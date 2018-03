Primorske novice: Posočju cestna prednost (17. 3.)

Koper, 16. marca - S 25 milijoni podpisanih pogodb bo zgornje Posočje v letošnjem letu, poleg Koroške, pridobilo največ novega na glavnih in regionalnih cestah. V tolminski, kobariški in bovški občini so zadovoljni, da je država zaznala, da je v regijo, ki je najbolj oddaljena od avtocest, v preteklosti vlagala daleč premalo, v Primorskih novicah piše Neva Blazetič.