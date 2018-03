Mladina: Ave, Cerar! (16. 3.)

Ljubljana, 16. marca - Z odstopom premierja Mira Cerarja smo se znašli v predvolilnem času, čas agonije, v kateri se je vlada znašla in iz katere se ni znala izvleči, je skrajšan - in to je za Cerarja in njegovo stranko dobro. Mu bo vloga žrtve koristila? Morda - a drugi akterji v političnem prostoru mu te vloge ne bodo dopustili, v Mladini piše Grega Repovž.