Večer: In vendar delamo (17. 3.)

Maribor, 16. marca - Že hiter sprehod skozi največje nedavne prevzeme slovenskih podjetij je za povprečnega Slovenca boleč. Podjetja, ki so desetletja gradila zdaj priznane blagovne znamke in so bila v ponos, so šla. Šla so celo letališča, vrelci mineralne vode in tudi hoteli, v Večeru piše Jelka Zupanič.