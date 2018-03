Obsodba zaradi smrti jeseniške deklice ta teden pred višjim sodiščem

pripravila Tjaša Doljak

Ljubljana, 18. marca - Na Višjem sodišču v Ljubljani bo v torek obravnava pritožbe Sande Alibabić in Mirzana Jakupija, ki sta bila na prvi stopnji spoznana za kriva več kaznivih dejanj surovega ravnanja in povzročitve telesnih poškodb, ki so vodile do smrti dveletne deklice. Oba sta do konca sojenja vztrajala, da nista kriva. Ob izreku kazni so jima podaljšali pripor.