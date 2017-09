Materi jeseniške deklice 23 let zapora, njenemu partnerju pa 21

Kranj, 28. septembra - Mama pokojne dveletne jeseniške deklice Sanda Alibabić in njen partner Mirzan Jakupi sta bila danes na kranjskem okrožnem sodišču spoznana za kriva vrste kaznivih dejanj, ki so julija lani vodila v smrt deklice. Sodnica Milena Turuk je Alibabićevi prisodila 23 let, Jakupiju pa 21 let zapora. Sodba še ni pravnomočna.