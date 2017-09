Javnost v pričakovanju sodbe za smrt jeseniške deklice

piše Tinkara Zupan

Kranj, 27. septembra - Potem ko je pred skoraj 15 meseci Slovenijo pretresla smrt dveletne jeseniške deklice, je javnost v pričakovanju sodbe mami in njenemu partnerju, ki naj bi deklico več mesecev zanemarjala, z njo surovo ravnala in ji prizadejala vrsto poškodb. Tožilka za obtožena zahteva po 21 let zapora, kranjska okrožna sodnica pa bo sodbo razglasila v četrtek.