Na ministrstvu za zdravje bodo nadaljevali projekte in investicije

Ljubljana, 15. marca - Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je danes v izjavi novinarjem pojasnila, da zaenkrat vlada dela še s polnimi pooblastili in enako velja za vsa ministrstva. "Mi bomo seveda nadaljevali s tistimi projekti in investicijami, ki sodijo v to področje tekočih poslov in jih seveda skušali maksimalno zaključiti," je pojasnila.