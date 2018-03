Premier Cerar le nekaj mesecev pred volitvami odstopil

"Danes se je prelila kaplja čez rob, projekt drugi tir je doživel nov udarec, ki so ga povzročili tisti, ki želijo ustaviti pozitivni razvoj Slovenije. V takšnih zgodbah ne želim sodelovati," je v izjavi po današnji seji vlade, ki so jo na hitro sklicali dan prej kot običajno, dejal vidno razburjeni Cerar.

"Spoštovane državljanke in državljani, država je danes v bistveno boljšem stanju kot leta 2014. Oblast vračam v vaše roke", je sporočil. Ali bodo volitve, ki sledijo, redne ali izredne, pa bo po njegovih besedah odločil predsednik republike.

Cerar je v čustvenem govoru uvodoma spomnil na slabo stanje države izpred treh let in pol, ko je njegova vlada nastopila mandat, in zatrdil, da je danes stanje povsem drugačno: "Imamo tretjo najvišjo gospodarsko rast v EU, napovedi za letos so zelo dobre, imamo najnižjo brezposelnost po 2009, prvič po 2008 imamo uravnotežen proračun, posledično se bo javni dolg letos znižal z 80 na 70 odstotkov, v državo smo pripeljali tuje investitorje, ki odpirajo kakovostna delovna mesta, z mrtve točke smo premaknili projekt drugi tir," je naštel.

Ocenil je, da se v javnosti namenoma ustvarja napačen vtis, da je v državi vse narobe. "To enostavno ne drži," je bil odločen Cerar in navrgel, da različne skupine vidijo le sebe in svoj prav, vsak zahteva samo zase, tudi koalicijski partnerji. "Meni je to tuje," je dejal in dodal, da SMC ni uresničila vsega, ker je morala sklepati kompromise s koalicijskimi partnerji, vodstvi sindikatov in različnimi družbenimi skupinami.

Cerar je pojasnil, da je odločitev za odstop sprejel, ker je treba vedeti, kaj je prav in kaj narobe. "Gre za odgovornost, ki jo sprejemam, in odločitev, ki bi jo moral v taki situaciji sprejeti vsak zaupanja vreden politik. Na volitvah boste vi sodili, kaj je prav in kaj narobe in kdo si zasluži podporo," je dodal.

Cerar bo, kot je zatrdil, do izvolitve nove vlade skrbel, da bo vlada opravljala tekoče in nujne zadeve ter da bo Slovenija mirna in stabilna. "Tudi sam bom storil vse, da tako ostane in da ne bo ogrožen razvoj, ki ga želijo nekateri ogrožati samo zato, da bi pridobili politične točke," je zatrdil.

Cerar je prepričan, da današnja odločitev vrhovnega sodišča o razveljavitvi referenduma o drugem tiru ni dobra za Slovenijo. Drugi tir je po njegovih ocenah ključen projekt za razvoj. "Dokler bom imel možnost, si bom z vso silo prizadeval, da ta projekt izpeljem," je poudaril.

Glede navedb, da bi lahko šlo pri sodbi vrhovnega sodišča za politično odločitev, je dejal, da sam tega ni rekel in da vedno zagovarja, da je treba sodne odločbe spoštovati. Je pa izrazil presenečenje, da je vrhovno sodišče v manj kot treh urah po njegovem pričanju izreklo svojo odločitev.

Poudaril je, da je njegovo bistveno sporočilo, da mora država "ostati na pravi poti, da ne smemo popustiti tistim starim silam, ki jih predstavljajo tako imenovane stare etablirane stranke bodisi v opoziciji bodisi v koaliciji, ki jim enostavno ni mar za razvoj, ki se sprenevedajo, ki govorijo eno, delajo pa drugo". "Navzven so leporečni, ko gre za dejanja, pa preprečujejo temeljne reforme, ki jih moramo za to državo sprejeti," je dejal.

Tako so bili v SMC po njegovih besedah ves mandat še posebej s strani koalicijskih strank deležni hudih sprenevedanj glede zdravstvene reforme. "Namesto da bi koalicijska partnerja pri tem pomagala, sta nas pri tem ovirala, kar je tudi dokazljivo," je bil oster. Tako so morali po njegovih navedbah pred dobrim letom na vladi preglasovati koalicijska partnerja, da so lahko sprejeli nekatere ključne reformne zakone in jih poslali v parlament.

Na vprašanje, ali je o odstopu že obvestil koalicijska partnerja, je odgovoril, da se koalicijska partnerja že dolgo trudita, da bi spodkopala nekatere projekte, zaradi današnje kaplje čez rob in vsega procesa oviranja projekta drugi tir pa je "moral storiti to potezo danes".

Predsednik SD Dejan Židan je Cerarjeve očitke na račun obeh manjših koalicijskih partneric zavrnil. "Ta teden je bil težak za vlado. Videli ste povsem nepotrebno stavko v javnem sektorju, vendar ne zaradi koalicijskih partnerjev. Videli ste tudi afero zaradi makete drugega tira, do katere prav tako ni prišlo zaradi koalicijskih partnerjev. Tudi odločitev vrhovnega sodišča danes ni bila takšna zaradi koalicijskih partnerjev," je dejal.

Židan je zatrdil, da ne ministri ne koalicija niso bili obveščeni o Cerarjevi odločitvi, tako da ga je ta presenetila. Je pa ob tem pripomnil, da to v resnici na politiko ne bo bistveno vplivalo, saj so tako ali tako pred vrati državnozborske volitve.

Nasprotno pa prvak DeSUS Karl Erjavec ni presenečen nad Cerarjevo potezo. Po vsem dogajanju v tem tednu bi namreč po njegovem mnenju težko kredibilno vodil vlado še naprej. Tudi on pa je zavrnil Cerarjeve očitke na račun partneric ter ocenil, da je Cerar "pač vrgel puško v koruzo". Sicer pa to po Erjavčevem mnenju ne bo imelo vpliva na stabilnost Slovenije.

Predsednika največje opozicijske stranke SDS Janeza Janše odstop Cerarja ni presenetil. Kot je dejal, so tudi nekateri drugi dogodki nakazovali, da se tako kot leta 2011 in 2014 tudi zdaj ne bodo zgodile "normalne volitve". V NSi pa na odstop gledajo kot na razbremenitev političnega pritiska na SMC, je dejal v. d. predsednika stranke Matej Tonin.

V zvezi s posledicami odstopa za uresničevanje arbitražne odločitve o določitvi meje med Slovenijo in Hrvaško je Cerar pojasnil, da so na današnji seji vlade sprejeli tudi odločitev glede pisma, ki ga bodo poslali evropski komisiji. Ob tem so se s posebnim sklepom zavezali, da bo morala slovenska vlada na evropskem sodišču vložiti tožbo zoper Hrvaško v primeru, če odziv komisije ne bo ustrezen in če tudi Hrvaška v prihodnje ne bo opravila svoje dolžnosti.

V zvezi z usodo pogajanj vlade s sindikati javnega sektorja pa je Cerar dejal, da so bili sindikati z njihove strani "mesece in mesece deležni vse pozornosti", da so na vladni strani med drugim oblikovali dopolnilne predloge, vodili dialog in bili skrajno strpni. "Medtem ko najvišji predstavniki sindikatov žalijo mene in vlado, sem bil vedno potrpežljiv, požiral te žalitve, požiral neresnice," je dejal.

Pred nekaj dnevi je vladna stran po njegovih navedbah sindikatom predstavila "zelo dober predlog", a so ga zavrnili. "Zdaj bodo pa čakali na naslednjo priložnost," je še dodal.