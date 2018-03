Odstop Cerarja bi lahko upočasnil opremljanje vojske

Ljubljana, 15. marca - Odstop premierja Mira Cerarja bo zaustavil tudi nekatere odprte projekte ministrstev. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za obrambo, se bodo nekoliko upočasnili projekti opremljanja in modernizacije voske. Projekte bodo poskušali pripeljati do te ravni, da bo o njih lahko odločilo prihodnje vodstvo ministrstva takoj po oblikovanju nove vlade.