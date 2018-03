Pirnat: Vlada v času tekočih poslov sindikatom ne more dati finančnih zavez

Ljubljana, 15. marca - Vlada je v času opravljanja tekočih poslov pri svojih odločitvah omejena, tako recimo ne more spreminjati zakonov, imenovati in razreševati funkcionarjev ter za državni proračun nalagati novih finančnih bremen. Vlada se tako s sindikati lahko pogaja, zavez, ki bi obremenile proračun, pa ne more sprejeti, je za STA pojasnil pravnik Rajko Pirnat.