Skupno število kazni za slovenske ribiče naraslo na 70

Koper, 12. marca - Slovenski ribiči so po implementaciji odločbe arbitražnega sodišča do danes od hrvaških organov prejeli skupno 70 kazni, je pojasnil njihov zastopnik na Hrvaškem Ivica Senjak. Ribiči sicer še naprej ostajajo v negotovosti in se izogibajo plovbi čez polovico Piranskega zaliva.